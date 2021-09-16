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Во Львове пьяный медик приехал на вызов к больному ребенку: полиция занимается делом

Автор: Сергей Пышкин

Во Львове на вызов к больному ребенку приехал 52-летний работник скорой помощи. Делом занимается полиция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Львовский портал.

В результате инцидента на место событий вызвали патрульных. После того, как правоохранители подтвердили признаки опьянения у врача - на мужчину составили протокол.

"Ориентировочно в полночь поступил вызов на улицу Лазаренко, где со слов заявителя медик, приехавший на вызов, находится в нетрезвом состоянии. На месте у 52-летнего мужчины обнаружили признаки опьянения. На него оформили админматериал по части 1 статьи 179 кодекса об админправонарушениях", – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

В соответствующем медицинском учреждении Львова также отреагировали на инцидент и заявили, что врач был уволен после этого.

Согласно информации другого СМИ Varta1, нетрезвый врач приехал на вызов к больному ребенку, однако, по словам очевидцев, мужчина едва мог стоять на ногах.

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Львов