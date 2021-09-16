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У Львові п'яний медик приїхав на виклик до хворої дитини: поліція займається справою

Автор: Сергій Пишкін

У Львові на виклик до хворої дитини приїхав 52-річний працівник швидкої допомоги. Справою займається поліція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Львівський портал.

Внаслідок інциденту на місце подій викликали патрульних. Після того, як правоохоронці підтвердили ознаки сп’яніння у лікаря - на чоловіка склали протокол.

"Орієнтовно опівночі надійшов виклик на вулицю Лазаренка, де зі слів заявника медик, який приїхав на виклик, перебуває у нетверезому стані. На місці в 52-річного чоловіка виявили ознаки сп’яніння. На нього оформили адмінматеріал за частиною 1 статті 179 кодексу про адмінправопорушення", – відзначила речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

У відповідному медичному закладі Львова також відреагували на інцидент й заявили, що лікаря було звільнено після цього.

Згідно з інформацією іншого ЗМІ Varta1, нетверезий лікар приїхав на виклик до хворої дитини, однак, за словами очевидців, чоловік ледве міг стояти на ногах.

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Львів