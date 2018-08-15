Во Львове прокуратура расследует смерть девочки в больнице после укуса змеи

12 августа девочка была доставлена в "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр"

Львовская прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей медработниками, что призвело к смерти четырехлетней девочки от укуса змеи. Об этом сообщает пресс-служба Львовской прокуратуры.

Как отмечают в прокуратуре, девочка 12 августа была доставлена из Сколевской центральной районной больницы в "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр" с предварительным диагнозом - укус змеей нижней конечности. В львовском лечебном учреждении девочка находилась в течение двух дней, где 14 августа умерла.

"Львовской местной прокуратурой №1 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия малолетний, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины (смерть малолетнего ребенка)", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее во Львовской области жительница села Верхнее Синевидное была госпитализирована в реанимацию из-за укуса змеи.

Также в Карпатах четверо человек госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи. Как сообщалось, от укусов змей пострадали жительницы села Верхнее Синевидное, села Плавье, села Жупаны (Львовская область), а также села Лозы Закарпатской области.