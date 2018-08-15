Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка

Девочка умерла от укуса змеи в больнице

В больнице Львовской области умерла 4-летняя девочка, которую 11 августа укусила змея. Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, ребенок умер во вторник, 14 августа, передает Zaxid.net.

Отмечается, что девочку после укуса змеи доставили в Сколевскуюй больницу, затем ее направили в Чернобыльскую больницу (Западноукраинский специализированный детский медицинский центр).

"От врача в 17:50 поступило сообщение, о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница Львова. 12 августа около 1:00 ребенка доставили из Сколевской ЦГБ с диагнозом: укус змеи правой нижней конечности", - сообщили в полиции.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, 11 августа в 20:01 в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы госпитализировали девочку 2014 года рождения с диагнозом "укус змеи правой голени".

Напомним, во Львовской области 23 июня жительницу с. Верхнее Синевидное было госпитализировано в реанимацию из-за укуса змеи.