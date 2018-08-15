У Львові прокуратура розслідує смерть дівчинки в лікарні після укусу змії

12 серпня дівчинка була доставлена до "Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру"

Львівська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов’язків медпрацівниками, що призвело до смерті чотирирічної дівчинки від укусу змії. Про це повідомляє прес-служба Львівської прокуратури.

Як зазначають у прокуратурі, дівчинка 12 серпня була доставлена із Сколівської районної центральної лікарні до комунального закладу Львівської облради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" з попереднім діагнозом - укус змією нижньої кінцівки. У львівському лікувальному закладі дівчинка перебувала упродовж двох днів, де 14 серпня померла.

"Львівською місцевою прокуратурою №1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки малолітній, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (смерть малолітньої дитини)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області жителька села Верхнє Синьовидне було госпіталізовано до реанімації через укус змії.

Також в Карпатах четверо осіб госпіталізували до реанімації через укус змії. Як повідомлялося, від укусів змій постраждали мешканки села Верхнє Синьовидне, села Плав’є, села Жупани (Львівська область), а також села Лози Закарпатської області.