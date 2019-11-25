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Во Львове произошло массовое отравление

Новости » Общество     25.11.2019 - 21:11
Во Львове произошло массовое отравление
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В 11 пострадавших обнаружены симптомы острой кишечной инфекции

Во Львове обратились в инфекционную больницу 11 человек с острой кишечной инфекцией, которые в прошлую субботу праздновали свадьбу в местном ресторане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр областной Госпотребслужбы.

Сообщается, что чем отравились гости ресторана "Менестрел" неизвестно, среди общих блюд, которые потребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области с острым отравлением госпитализировали учеников местной общеобразовательной школы. По данным полиции, школьников угостила конфетами одноклассница, после чего детям стало плохо. Их доставили в районную больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести, здоровью детей ничего не угрожает, они остаются в медучреждении.

Как сообщало РБК-Украина, в одном из киевских ресторанов отравились пятеро студентов. Работу ресторана приостановили до устранения нарушений.

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