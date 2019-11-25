ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові сталося масове отруєння

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 21:11
У Львові сталося масове отруєння
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

В 11 постраждалих виявлені симптоми гострої кишкової інфекції

У Львові звернулися до інфекційної лікарні 11 людей з гострою кишковою інфекцією, які минулої суботи святкували весілля у місцевому ресторані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр обласної Держпродспоживслужби.

Зазначається, що чим отруїлися гості ресторану "Менестрел" невідомо, серед спільних страв, які споживали постраждалі, були різноманітні вироби з м’яса, риби, салати.

"Дев’ять осіб госпіталізовано, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно. Їхній стан - середньої важкості. Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Не виключено, що хворих може бути більше, адже на весіллі, за словами пацієнтів було близько 90 гостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області з гострим отруєнням госпіталізували учнів місцевої загальноосвітньої школи. За даними поліції, школярів пригостила цукерками однокласниця, після чого дітям стало погано. Їх доставили в районну лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості, здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаються в медустанові.

Як повідомляло РБК-Україна, в одному з київських ресторанів отруїлися п'ятеро студентів. Роботу ресторану призупинили до усунення порушень.

Щодо екс-глави Львівського бронетанкового заводу завершено розслідування У Донецькій області діти отруїлися газом
Новини України Львівотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся