Во Львове произошла стрельба в ТРЦ

В одном из торгово-развлекательных заведений во Львове один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что полицейские задержали стрелка и доставили его в Галицкий отдел полиции. Пострадавших в результате происшествия нет. По данным местного издания Zaxid.net, стрельба произошла в ТРЦ Forum Lviv.

"Личность мужчины установлена - им оказался 23-летний житель города Жовква. Также у него изъят предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, который направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на территории Гидропарка в Киеве открыли огонь по мужчине. По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности.

После этого полиция рассказала детали стрельбы в Киеве и открыла дело.

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожье стреляли во владельца одного из ресторанов. В Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец и выпроводил буйного гостя. Последний решил "проучить" владельца заведения.