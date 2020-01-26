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Полиция рассказала детали стрельбы в Киеве и открыла дело

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 17:44
Полиция рассказала детали стрельбы в Киеве и открыла дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296

Сегодня, 26 января, ночью в Днепровское управление полиции поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, между двумя посетителями заведения и неизвестными возник конфликт, в результате которого один из незнакомцев достал оружие и начал стрелять, после чего скрылся в неизвестном направлении. После этого двух пострадавших с травмами госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению подозреваемых лиц.

Ранее РБК-Украина сообщало о стрельбе в Киеве. По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности.

Ранее в Запорожье стреляли во владельца одного из ресторанов. В Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец и выпроводил буйного гостя. Последний решил "проучить" владельца заведения.

Напомним, в Кропивницкому правоохранители задержали участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве возле СИЗО адвоката Александра Иванова.

В Киеве произошла стрельба Убийство адвоката возле СИЗО в Кропивницком: полиция задержала подозреваемых
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