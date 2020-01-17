ru
ua

Во Львове произошел пожар в торговом центре

Новости » Происшествия   

Посетителей торгового центра эвакуируют

Во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, посетителей торгового центра эвакуируют. На месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.

Напомним, вечером 13 декабря в Киеве произошла авария на теплотрассе возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате прорыва произошел подмыв асфальта. Десять человек получили различные повреждения.

Как стало известно, прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода 15 января.

Гончарук объяснил высокие зарплаты министров Порошенко купил квартиру танкисту Богдану Пантюшенко
Читать все новости