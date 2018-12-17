В ГСЧС назвали число погибших на пожарах за неделю

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

За неделю в Украине спасатели ликвидировали 813 пожаров

На пожарах в Украине за неделю, с 10 по 16 декабря 2018 года, погиб 61 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, за указанный период в Украине было зарегистрировано более тысячи чрезвычайных происшествий, на которые обеспечено реагирование спасательных подразделений с выездом к месту их возникновения, в результате принятых мер спасены 53 человека.

Так, за неделю в Украине спасатели ликвидировали 813 пожаров, на которых были спасены 39 человек и не допущено уничтожение огнем 420 здания.

"На пожарах погиб 61 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более 4 млн гривен. В течение недели на водных объектах погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Также по данным ГСЧС, за неделю пиротехники службы изъяли и уничтожили 642 боеприпаса.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 14 декабря в Фастове (Киевская область) в результате взрыва частично обвалился пятиэтажный дом. Как известно, в результате происшествия погибли два человека, еще один травмирован. Сейчас по факту взрыва открыто уголовное производство, предварительной причиной в полиции называют взрыв газа.