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Во Львове прогремели взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях

Фото: Львов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове в ночь на 17 мая прозвучали несколько взрывов. Жителей города просят оставаться в укрытиях для безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии!" - пишет градоначальник в своем Telegram.

Как уточнил корреспондент "РБК-Украина" во Львове, было слышно шесть взрывов, два из которых были достаточно сильными. Крайний прозвучал в окрестностях города.

Также отмечается, что причиной звуков взрывов может быть работа украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что войска РФ утром 15 мая нанесли ракетный удар по Львовской области. По информации властей Львова, взрывы, которые слышали в городе, были следствием работы средств противовоздушной обороны. А цель ракетного удара на этот раз находилась в 15 километрах от границы с Польшей.

Напомним, перед этим зенитно-ракетные войска над Львовской областью сбили две российские ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

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