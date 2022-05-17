Во Львове прогремели взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях

Во Львове в ночь на 17 мая прозвучали несколько взрывов. Жителей города просят оставаться в укрытиях для безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии!" - пишет градоначальник в своем Telegram. Как уточнил корреспондент "РБК-Украина" во Львове, было слышно шесть взрывов, два из которых были достаточно сильными. Крайний прозвучал в окрестностях города. Также отмечается, что причиной звуков взрывов может быть работа украинских систем противовоздушной обороны.