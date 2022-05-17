У Львові та області прогриміли вибухи. Спрацювала наша система ППО

"У Львові чути вибухи. Всі залишайтеся в укритті!" - пише градоначальник у своєму Telegram.

Як уточнив кореспондент "РБК-Україна" у Львові, було чутно шість вибухів, два з яких були досить сильними. Крайній пролунав на околицях міста.

Також зазначається, що причиною звуків вибухів може бути робота українських систем протиповітряної оборони.

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Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький висловився про нічні вибухи та закликав мешканців області зберігати спокій.

"Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущення з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте на офіційну інформацію. Як тільки можна буде, я її оприлюднюю", - зазначив чиновник.

"За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються", - додав він.

Садовий також зазначив, що підтвердженої інформації про влучення ракет по місту - немає.

"Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться у його публікації.

Своєю чергою з'явився відеозвернення мера Новояворівська Володимира Мацелюха із заявою про ракетний удар по території громади.

Він також прочитає місцевих жителів не покидати притулку та не знімати нічого на фото та відео, додавши, що ситуація уточнюється.

Ймовірно, метою військ РФ при обстрілі був Яворівський полігон, розташований біля Новояворівська. Відстань від нього до Львова - близько 45-50 км.