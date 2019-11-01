Во Львове полиция завершила поиски взрывчатки

Во Львове не подтвердилось сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви святого Георгия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Так, в ходе осмотра помещений зданий церкви и больницы, а также прилегающей к ним территории правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

В настоящее время полиция принимает меры для установления лица, предоставившего ложную информацию о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Напомним, утром 1 ноября на электронный адрес полиции Львова пришло письмо с сообщением о минировании областной клинической больницы и церкви святого Георгия. Правоохранители обследовали здания и прилегающую к ним территорию.

Также сегодня неизвестный сообщил о минировании больницы и кафедрального собора в Житомире. Взрывотехники, кинологи и другие специалисты отправились к объектам для обследования помещений и территории. Люди из лечебного учреждения были эвакуированы.

Кроме того, в Киеве полиция проверяла информацию о минировании станций "Театральная" и "Крещатик". Станции были временно закрыты, также на вход и выход были закрыты пересадки. Известно, что минирование метро не подтвердилось, станции работают в обычном режиме.