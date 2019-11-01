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Метро Киева возобновило работу

Новости » Политика     01.11.2019 - 12:02
Метро Киева возобновило работу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станции метро "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальна" открыли

Все три станции метро Киева работают в обычном режиме после проверки информации о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Как отмечается, информацию о минировании станции метро "Крещатик" не подтвердили. В частности, станция и пересадка на "Майдан Незалежности" открыты для пассажиров в обычном режиме. Станция "Арсенальная" также работает в обычном режиме.

Метро Киева возобновило работу

Также сообщили в метрополитене, что станция "Театральная" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Станция и пересадка на" Золотые ворота "открыты для пассажиров", - добавили в пресс-службе.

Метро Киева возобновило работу

Сегодня утром в киевском метрополитене сообщили о минировании двух станций метро - "Театральная" и "Крещатик".

Позже стало известно, что станцию ​​метро "Арсенальная" закрыли на вход.

Отметим, ранее Киевский городской совет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам будет запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

Вместе с тем, неопрятному пассажиру могут отказать в проезде и не пустить его в метро. Уточняется, что под данное определение попадает человек частично обнаженный, в нижнем белье, без обуви или в грязной одежде.

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