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У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу, - мер

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 18:40
У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу, - мер
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заражений коронавірусом повернувся з Німеччини

У Львові сьогодні, 20 березня, вперше підтвердили зараження коронавірусом у місцевого жителя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Facebook.

За словами мера Львова, зараження коронавірусом виявили у чоловіка, 1950 року народження, який 13 березня повернувся з Німеччини.

"Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України", - додав він.

Садовий зазначив, що хворого коронавірусом чоловіка госпіталізують до місцевої інфекційної лікарні.

У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу, - мер

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, тому найважче чекає на українців попереду. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 20 березня в Україні офіційно підтверджено 26 випадків коронавірусу. Більшість випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій області.

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