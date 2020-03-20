У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу, - мер

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заражений коронавірусом повернувся з Німеччини

У Львові сьогодні, 20 березня, вперше підтвердили зараження коронавірусом у місцевого жителя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Facebook.

За словами мера Львова, зараження коронавірусом виявили у чоловіка, 1950 року народження, який 13 березня повернувся з Німеччини.

"Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України", - додав він.

Садовий зазначив, що хворого коронавірусом чоловіка госпіталізують до місцевої інфекційної лікарні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, тому найважче чекає на українців попереду. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 20 березня в Україні офіційно підтверджено 26 випадків коронавірусу. Більшість випадків коронавірусу зафіксовано в Чернівецькій області.