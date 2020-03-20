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Коронавирус в Украине: из больницы выписали первого выздоровевшего

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 14:22
Коронавирус в Украине: из больницы выписали первого выздоровевшего
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновцах выписали мужчину, который стал первым выздоровевшим в Украине

В Черновцах первого выздоровевшего от коронавируса в Украине человека выписали из больницы. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает пресс-служба администрации в Facebook.

По словам Осачука, выздоровел мужчина, который также был и первым зараженным коронавирусом в Украине. Он поздравил его с выздоровлением и заявил, что мужчина уже вернулся домой.

Напомним, сегодня о выздоровлении мужчины сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Медики сделали пациенту из Черновцов повторный лабораторный анализ на коронавирус и он снова показал негативный результат. Согласно рекомендациям ВОЗ, в случае повторного отрицательного анализа пациент считается здоровым.

Отметим, первый случай заражения коронавирусом в Украине подтвердили 3 марта. Тогда же сообщалось, что мужчине стало плохо после возвращения из Италии. Кроме того, после его госпитализации на самоизоляции находилась его жена, с которой они путешествовали вместе. После того, как случай коронавируса подтвердился, жильцы их дома устроили протест с требованием госпитализировать женщину.

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