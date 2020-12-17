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У Львові підпалили автомобіль детектива НАБУ

Львів, Четвер 17 грудня 2020 18:49
У Львові підпалили автомобіль детектива НАБУ
Фото: автомобіль детектива НАБУ (t.me/nab_ukraine)
Автор: РБК-Україна

У четвер вночі, 17 грудня, у Львові підпалили автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро України. У бюро не виключають, що підпал пов'язаний з професійною діяльністю детектива.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Приватний автомобіль (Skoda Octavia, 2012 року випуску) істотно пошкоджений. Не виключаємо, що це може бути пов'язано з професійною діяльністю нашого співробітника", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч. 2 ст. 347 КК України).

"НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просимо свідків, які володіють інформацією про ці події звертатися в Шевченківський відділ поліції Львівської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галина Терещук. Організатором виявився поліцейський, а замовником - підозрюваний в організації контрабандних схем.

В ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив Mitsubishi Colt журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу.

Пізніше поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.

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