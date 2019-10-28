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Во Львове сообщили, когда начнется отопительный сезон жилого фонда

Новости » Общество    28.10.2019 - 13:53
Во Львове сообщили, когда начнется отопительный сезон жилого фонда
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тепло будет подаваться с 29 октября как в госучреждения, так и в жилой фонд

Во вторник, 29 октября, во Львове отопление начнут подавать всем потребителям теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сообщается, подача отопления будет осуществляться как в госучреждения, так и в жилой фонд.

"Со вторника, начинаем подачу отопления Львова в целом - садики, больницы, поликлиники, жилой фонд. Будем мониторить ситуацию, синоптики обещают за неделю потепления. Будем уменьшать градус теплоносителя. Важен комфорт для жителей. Теплоэнерго работает в хорошем режиме, проблем нет. Мы должны также считать деньги людей, потому что каждый день подачи отопления - это деньги, которые надо платить", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Напомним, во Львове отопительный сезон в госучреждениях начался 7 октября. Спустя четыре дня, 11 октября, было принято решение о временном прекращении подачи тепла из-за улучшения погодных условий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минрегионе 28 октября сообщили, что отопительный сезон начался во всех регионах. При этом жилой фонд не подключен к отоплению в 8 областях.

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