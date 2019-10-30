ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові підключили до опалення житловий фонд

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 14:06
У Львові підключили до опалення житловий фонд
Ілюстративне фото (УНІАН)

До опалення підключили майже 99% об'єктів житлового фонду

Вчора, 29 жовтня, у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. Про це повідомили в прес-службі міської ради Львова, передає РБК-Україна.

За даними місцевої влади, станом на ранок 30 жовтня до опалення було підключено 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.

Зазначається, що без опалення у Львові залишаються 18 будинків у зв'язку з проривами у внутрішньобудинкових системах, заборгованістю та відмовою споживачів.

Нагадаємо, раніше у Львівській міскраді заявляли, що з 29 жовтня у місті має початися опалення житлового фонду. При цьому місцева влада зазначала, що при потеплінні градус тепла буде зменшено.

Крім того, в Мінрегіоні розповіли, скільки областей України залишаються непідключеними до опалення. За даними міністерства, станом на ранок 30 жовтня без опалення лишалися Львівська та Херсонська області.

Також РБК-Україна писало, що 28 жовтня опалюваний сезон розпочався в усіх регіонах України. Тоді житловий фонд до опалення не було підключено у 8 областях, зокрема, у Львівській області.

Названі терміни повного запуску опалення в Києві Через зрив опалювального сезону у Львівській області мер міста подав у відставку
Новини України Львівотопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся