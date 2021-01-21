Во Львове из-за отравления угарным газом погибли двое людей

Во Львове в одном из жилых домов угарным газом отравились 22-летний парень и 19-летняя девушка. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть до приезда.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Сегодня около 09.46 в квартире на улице Городоцкой, 110 (Железнодорожный район), из-за вероятного отравления угарным газом, погибли двое человек", - говорится в сообщении.

По данным городского совета, парень жил в городе Турка, девушка - во Львове, однако они сняли квартиру на улице Городоцкой.

Бригада АО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры. Сейчас они устанавливают причину отравления.

Напомним, ранее в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружили тела трех погибших. Среди жертв-двое детей. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравления природным газом.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области угарным газом отравились пять человек, среди которых трое детей. Они были госпитализированы в больницу.