У Львові через отруєння чадним газом загинули двоє людей

У Львові в одному з житлових будинків чадним газом отруїлись 22-річний хлопець та 19-річна дівчина. Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть до приїзду.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Сьогодні близько 09.46 у квартирі на вулиці Городоцькій, 110 (Залізничний район), через ймовірне отруєння чадним газом, загинуло двоє осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними міської ради, хлопець мешкав у місті Турка, дівчина - у Львові, однак вони винайняли квартиру на вул. Городоцькій.

Бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до квартири. Наразі вони встановлюють причину отруєння.

Нагадаємо, раніше в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих. Серед жертв-двоє дітей. Передбачуваною причиною нещасного випадку могло стати отруєння природним газом.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області чадним газом отруїлися п'ятеро людей, серед яких троє дітей. Вони були госпіталізовані в лікарню.