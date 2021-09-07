Во Львове открывают центр вакцинации на автовокзале

Вакцинировать будут пассажиров и пользователей Автовокзала "Северный".

"В эти выходные, в пятницу 10 сентября 2021 года, во Львове на автостанции № 2, которая находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 225 будет работать центр вакцинации", - говорится в сообщении.

Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer.

Все желающие смогут прививаться с 15:00 до 20:00 без предварительной регистрации на 2 этаже автостанции № 2.

"Данный центр вакцинации будет функционировать каждую пятницу. Также будет рассматриваться возможность дополнительного вакцинирования и по субботам", - отметили в ОГА.