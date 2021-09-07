Во Львове открывают центр вакцинации на автовокзале

Во Львове на автовокзале открывают центр вакцинации от коронавируса. Он заработает уже в эту пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление транспорта и связи Львовской ОГА.
Вакцинировать будут пассажиров и пользователей Автовокзала "Северный".
"В эти выходные, в пятницу 10 сентября 2021 года, во Львове на автостанции № 2, которая находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 225 будет работать центр вакцинации", - говорится в сообщении.
Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer.
Все желающие смогут прививаться с 15:00 до 20:00 без предварительной регистрации на 2 этаже автостанции № 2.
"Данный центр вакцинации будет функционировать каждую пятницу. Также будет рассматриваться возможность дополнительного вакцинирования и по субботам", - отметили в ОГА.