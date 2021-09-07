У Львові відкривають центр вакцинації на автовокзалі

Вакцинувати будуть пасажирів та користувачів Автовокзалу "Північний".

"Цими вихідними, в п’ятницю 10 вересня 2021 року, у Львові на автостанції № 2, котра знаходиться за адресою вул. Б. Хмельницького, 225 працюватиме центр вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація буде проводитись препаратом Pfizer.

Усі охочі зможуть вакцинуватись з 15:00 до 20:00 без попередньої реєстрації на 2 поверсі автостанції № 2.

"Даний центр вакцинації функціонуватиме щоп’ятниці. Також розглядатиметься можливість додаткового вакцинування і по суботах", - наголосили в ОДА.