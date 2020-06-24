Во Львове открыли рестораны и спортклубы

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

Разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовой.

Напомним, Львов является антилидером по количеству новых случаев коронавируса во всей стране. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки.

Как известно, во Львовской области карантинные меры продлили до 30 июня 2020 года.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом с 26 июня.