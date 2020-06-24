У Львові відкрили ресторани та спортклуби

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.

Нагадаємо, Львів є антилідером по кількості нових випадків коронавірусу у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу.

Як відомо, у Львівській області карантинні заходи продовжили до 30 червня 2020 року.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня.