Во Львове назвали условие возобновления карантина

Во Львове лаборатории продолжают ПЦР-тестирования
Во Львове предупредили о восстановлении карантина, если в течение 3-х дней процент положительных результатов по коронавирусу будет больше 23%. Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.
Как он отметил, лаборатории продолжают ПЦР-тестирования.
"Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23%, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений", - сообщил Садовый.
Напомним, с завтрашнего дня во Львове открывают визовые центры, непродовольственные рынки.
Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании правительства будут утверждены критерии смягчения карантина.
Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.
Напомним, Шмыгаль заявил, что работу метрополитенов восстановят на третьем этапе выхода с карантина при стойком сокращении заболеваемости COVID-19.