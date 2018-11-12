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Во Львове начали убирать с улиц брошенные автомобили

Новости » Общество    12.11.2018 - 19:03
Во Львове начали убирать с улиц брошенные автомобили
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

На сегодня во Львове обнаружили около 70 машин, которые надо эвакуировать

Во Львове с понедельника, 12 ноября, начали уборку улиц от оставленных на улицах автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zaxid.net.

Известно, что предварительно, в городе насчитали 67 автомобилей, которые годами стоят на улицах Львова и ими нито не пользуется. Больше всего брошенных автомобилей в Галицком районе города.

Отмечается, что в первую очередь будут забирать машины, которые нарушают правила благоустройства и мешают движению. Также власти города будут реагировать на обращения жителей и направлять для эвакуации ато соответствующие службы.

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, если хозяин машины найдется, ему придется компенсировать услуги эвакуатора и оплатить все дни хранения.

"Стоимость эвакуации данного транспортного средства будет составлять 720 гривен за эвакуацию плюс 144 гривен за сутки хранения первых семь дней. Все последующие ‒ 24 гривны за сутки", ‒ сказали в управлении безопасности города.

После года хранения машину  отправят на утилизацию как металлолом.

Напомним, 8 ноября Верховная рада ухалила закон о "евробляхах". Полиция сможет останавливать автомобили с иностранной регистрацией для проверки условий их ввоза в Украину через 180 дней после вступления в силу закона о растаможке авто.

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