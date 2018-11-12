У Львові почали прибирати з вулиць залишені автомобілі

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

На сьогодні у Львові виявили близько 70 машин, які треба евакуювати

У Львові із понеділка, 12 листопада, почали прибирання вулиць від залишених на вулицях автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на zaxid.net.

Відомо, що попередньо, в місті нарахували 67 автівок, котрі роками стоять на вулицях Львова й ними ніто не користується. Найбільше покинутих автомобілів у Галицькому районі міста.

Зазначається, що у першу чергу будуть забирати машини, які порушують правила благоустрою та заважають руху. Також влада міста буде реагувати на звернення мешканців та направляти для евакуації авто відповідні служби.

Як повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак, якщо господар машини знайдеться, йому доведеться компенсувати послуги евакуатора та оплатити всі дні зберігання.

"Вартість евакуації даного транспортного засобу буде складати 720 гривень за евакуацію плюс 144 гривень за добу зберігання перших сім днів. Всі наступні ‒ 24 гривні за добу", ‒ сказали в управлінні безпеки міста.

Після року зберігання машини її відправлять на утилізацію як металобрухт.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна рада ухалила закон про "євробляхи". Поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в Україну через 180 днів після вступу в силу закону про розмитнення авто на іноземній реєстрації.