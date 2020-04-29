Во Львове могут заработать продовольственные рынки с 1 мая

Комиссия Львовского горсовета решила возобновить работу продовольственных базаров, как только Кабинет министров обнародует соответствующее постановление в связи с смягчением карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Так, этот документ должны опубликовать 30 апреля, 1 мая рынки смогут работать, но при определенных условиях соблюдения карантина.

"Затем 30 апреля руководители продовольственных рынков должны подать в городскую комиссию письма об обязательстве придерживаться разработанных требований, установленных государственным санитарным врачом Украины", - говорится в сообщении.

То есть, должен производиться температурный скрининг работникам рынка, продавцам и посетителям. Все должны быть одеты в маски, продавцы могут продать товар, находясь на расстоянии 3 метра друг от друга.

Также на рынок должен быть ограничен допуск покупателей, обязательно установлены антисептики при входе, проведение дезинфекции территории.

Отметим, что запрещена стихийная торговля вокруг рынка.

"Рынки возобновят работу только в случае соблюдения требований санитарного врача Украины. Также комиссия приняла решение о предоставлении разрешения на возобновление работы с 12 мая заведениям питания, только в части работы летних площадок и обслуживания на вынос", - сообщила руководитель комиссии Львовского городского совета Галина Слична.

Напомним, городская власть Львова хочет разрешить работу летних площадок в ресторанах на следующий день после смягчения карантина. На сегодняшнем заседании городского штаба и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено обратиться с соответствующей просьбой к Кабинету министров.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на следующей неделе примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая. Среди шагов, в частности, рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина - в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.