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Во Львове от коронавируса умер главный педиатр города

Львов, Воскресенье 13 сентября 2020 22:31
Во Львове от коронавируса умер главный педиатр города
Фото: Богдан Остальский (city-adm.lviv.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Львове от коронавируса умер главный педиатр управления здравоохранения Львовского горсовета Богдан Остальский. В горсовете сообщили, что он боролся с болезнью продолжительное время.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Остальскому было 60 лет. Он долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с вами, Богдан Романович. Вечная память", - написал мэр Львова Андрей Садовой.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале сентября от коронавируса умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса, еще 30 человек умерли. Всего с начала пандемии заболели 154 335 человек, 3178 из них умерли.

До этого в Украине два дня подряд фиксировали более 3 тысяч новых случаев COVID-19.

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