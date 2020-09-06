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От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин

Хмельницкий, Воскресенье 06 сентября 2020 02:55
От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин
Фото: Олег Синишин (112.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вечером 5 сентября умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин. 31 августа прокурора госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook глава областной государственной администрации Дмитрий Габинет.

По данным издания "Є", в больницу прокурор попал в состоянии средней тяжести. У него обнаружили сопутствующие заболевания, которые усложнили течение болезни. В субботу около 20.00 он скончался.

Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с 2014 года. 21 сентября ему исполнилось бы 44 года. У него остались жена и сын.

По данным на утро 5 сентября, в Украине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 133 787, умерло 2811 человек, 61 649 выздоровели.

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