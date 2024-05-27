Генштаб: РФ хоче вклинитися в оборону ЗСУ в районі Очеретиного, там тривають атаки

Найбільше бойових зіткнень за останню добу відбулося на Куп’янському і Покровському напрямках. Росія намагається використати перевагу у живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиданням на Генштаб ЗСУ.

Росія намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Попри дії ворога українські воїни дають бій, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетних ударів із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Зокрема, на Покровському напрямку росіяни продовжують спроби вклинитися в оборону ЗСУ в районі населеного пункту Очеретине. Там станом на 23:00 тривають чотири атаки.

Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб - склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобіля. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог втратив за сьогодні 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

На Краматорському напрямку атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Нагадаємо, рауше Генштаб повідомляв, що з початку доби на Куп'янському напрямку активність противника зросла майже вдвічі.

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