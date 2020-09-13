У Львові від коронавірусу помер головний педіатр міста

Фото: Богдан Остальський (city-adm.lviv.ua)

У Львові від коронавірусу помер головний педіатр управління охорони здоров'я Львівської міськради Богдан Остальський. У міськраді повідомили, що він боровся з хворобою тривалий час.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Остальскому було 60 років. Він довгий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міськради.

"Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з вами, Богдан Романович. Вічна пам'ять", - написав мер Львова Андрій Садовий.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку вересня від коронавірусу помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу, ще 30 осіб померли. Всього з початку пандемії захворіли 154 335 осіб, 3178 з них померли.

До цього в Україні два дні поспіль фіксували більше 3 тисяч нових випадків COVID-19.