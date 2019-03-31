Во Львове на избирательном участке умер мужчина

Во Львове на избирательном участке после голосования на выборах президента Украины умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает "Громадське".

По словам председателя Железнодорожной районной администрации Ирины Джурик, обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка упал и умер. На месте уже есть семья, дети, "скорая", полиция. Обстоятельства происшествия выясняют", - рассказала она.

Напомним, днем 31 марта сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины в Краматорске Донецкой области проверяли сообщение об угрозе взрыва автомобиля Audi 6. Правоохранители обследовали авто и прилегающую территорию.

В полиции Донецкой области отметили, что периметр вокруг автомобиля был оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Полиция Донецкой области в салоне ранее "минированного" автомобилянашла 563 избирательных бюллетеня, открыто дело.