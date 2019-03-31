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Полиция Краматорска нашла брошенный автомобиль со свыше 550 бюллетенями

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 20:03
Полиция Краматорска нашла брошенный автомобиль со свыше 550 бюллетенями
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Ранее неизвестный сообщил о минировании автомобиля

Полиция Донецкой области в салоне ранее "минированного" автомобиля нашла 563 избирательных бюллетеня, полиция открыла дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

При обследовании автомобиля Audi 6 полицейские изъяли несколько сотен ксерокопий бюллетеней с отметками за одного из кандидатов в президенты Украины.

В частности, правоохранители обнаружили пакет бюллетеней, которые имели явные признаки подделки и были уже заполнены в пользу одного из кандидатов в президенты. В настоящее время полиция проверяет происхождение документов и устанавливает их владельца.

Событие квалифицировано по ст. 158 Уголовного кодекса Украины ("Фальсификация избирательных документов").

Напомним, днем 31 марта сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины в Краматорске Донецкой области проверяют сообщение об угрозе взрыва автомобиля Audi 6. Правоохранители обследовали авто и прилегающую территорию.

В полиции Донецкой области отметили, что периметр вокруг автомобиля был оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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