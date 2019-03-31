У Львові на виборчій дільниці помер чоловік

У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає "Громадське".

За словами голови Залізничної районної адміністрації Ірини Джурик, обставини події встановлюються.

"Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами ділянки впав і помер. На місці вже є сім'я, діти, "швидка", поліція. Обставини події з'ясовують", - розповіла вона.

Нагадаємо, вдень 31 березня повідомлялося, що співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряли повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Правоохоронці обстежили авто і прилеглу територію.

В поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля був оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Поліція Донецької області в салоні раніше "минированного" автомобилянашла 563 виборчих бюлетеня, відкрито справу.