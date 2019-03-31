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Неизвестный сообщил о минировании авто в Краматорске

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 16:52
Неизвестный сообщил о минировании авто в Краматорске
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Правоохранители обследуют авто и прилегающую территорию

Сотрудники Национальной полиции Украины в Краматорске Донецкой области проверяют сообщение об угрозе взрыва автомобиля Audi 6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции области.

Сообщается, что сейчас правоохранители обследуют авто и прилегающую территорию. Внешне транспорт не имеет признаков заминирования. Владелец автомобиля и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции Донецкой области отметили, что периметр вокруг автомобиля оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Напомним, сегодня  неизвестный сообщил в полицию о минировании отеля по улице Институтская в Киеве. Сразу после получения сообщения о минировании здания на Институтской на место происшествия выехали специалисты профильных служб для проверки здания и прилегающей к нему территории.

Ранее в Киеве неизвестный сообщил о минировании четырех торгово-развлекательных центров. В ходе проверки зданий никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было обнаружено. На время проверки были эвакуированы около 5 тысяч человек.

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