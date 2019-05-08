Во Львове ищут взрывчатки в 5 отелях и 2 ТЦ

Во Львове на электронный ящик полиции поступили сообщения о заминировании пяти гостиниц и двух торговых центрах Львова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщили о заминировании зданий на улицах Городецкая, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на проспекте Вячеслава Чорновила, а также двух торговых центров на улицах Городецкой и Стрыйской.

"Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове 6 мая неизвестные сообщили о минировании восьми отелей. Позже полиция не подтвердила факт наличия взрывоопасных или подозрительных предметов на объектах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове сообщили о заминировании семи отелей. В частности, сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улице Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспекте Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 09:07. Полиция проводит эвакуация людей.

Кроме того, в Донецкой области во время президентских выборов заминировали участок №140147, которая находится в 60 округе. Сотрудники полиции и ГСЧС оперативно выехали на место инцидента, эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и провели проверку.