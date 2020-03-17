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У Львові госпіталізовано з підозрою на коронавірус 6 осіб

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 23:48
У Львові госпіталізовано з підозрою на коронавірус 6 осіб
Ілюстративне фото (mukachevo.net)

Всі госпіталізовані перебували за кордоном у країнах, де зафіксовано коронавірус

В Львівську обласну інфекційну клінічна лікарню госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЛОДА.

Зазначається, що всі госпіталізовані перебували у країнах, де зафіксовано коронавірус.

У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний, у однієї людини - пневмонія.

За словами Васька, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Загалом в області із підозрою COVID-19 госпіталізовано 22 особи.

Нагадаємо, в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14: у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (1) областях і в Києві (2).

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні кількість померлих від коронавірусу збільшилася до двох осіб - померла 33-річна жінка.

Крім того, вчора в Чернівецькій області померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Вона померла внаслідок тяжкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавирусной інфекції.

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