Во Львове горела многоэтажка, есть пострадавший

Во Львове днем 9 декабря возник пожар в многоэтажке на вул. Городоцкая, 172. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 13:24. Возгорание возникло в каморке на лестничной клетке между 5 и 6 этажами девятиэтажного жилого дома

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Во время проведения работ по ликвидации пожара спасатели с верхних квартиры с помощью спасательных устройств на свежий воздух вывели 3 человека. Из нижних квартир многоэтажки было выведено еще 17 человек.

Также, было установлено, что в лифте находится человек, которого спасатели совместно с работниками лифтовой службы высвободили. В результате происшествия пострадал житель дома 1981 года рождения. Пострадавший получил ожоги лица I степени и рук I-II степени. После оказания медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

Фото: место происшествия (facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, в Одессе в ночь на воскресенье, 8 декабря, произошел пожар в многоэтажном доме на улице Святослава Рихтера, в результате чего погибли два человека.

РБК-Украина писало, что 4 декабря около 10:00 в помещении Одесского колледжа произошел пожар. В результате погибли 12 человек, местонахождение еще четверых до сих пор неизвестно.