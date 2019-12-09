У Львові горіла багатоповерхівка, є постраждалий

У Львові вдень 9 грудня виникла пожежа у багатоповерхівці на вул. Кульпарківська, 172. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. Загорання виникло в комірці на сходовій клітці між 5 і 6 поверхами дев’ятиповерхового житлового будинку

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, вогнеборцями, з верхніх квартири за допомогою рятувальних пристроїв на свіже повітря було виведено 3 людей. З нижніх квартир багатоповерхівки було виведено ще 17 осіб.

Також, було встановлено, що в ліфті перебуває людина, яку рятувальники спільно з працівниками ліфтової служби вивільнили. Внаслідок події постраждав мешканець будинку 1981 року народження. Потерпілий отримав опіки обличчя I ступеню та рук I-II ступеня. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Фото: місце події (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, в Одесі в ніч на неділю, 8 грудня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Святослава Ріхтера, в результаті чого загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. В результаті загинули 12 людей, місцезнаходження ще чотирьох досі невідоме.