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В Одессе произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 13:17
В Одессе произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем

В Одессе в ночь на воскресенье, 8 декабря, произошел пожар в многоэтажном доме на улице Святослава Рихтера, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, во время тушения пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших.

"Возгорание произошло ночью в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Святослава Рихтера. Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших 56-летний хозяин, особа второго устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела. Таким образом, число погибших выросло до 10 человек.

Как известно, 4 декабря около 10:00 в здании Одесского колледжа произошел пожар. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек.

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