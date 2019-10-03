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Во Львове эвакуировали ТЦ из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 15:44
Во Львове эвакуировали ТЦ из-за сообщения о минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Решается вопрос об открытии уголовного производства

Во Львове полиция проверят сообщение о минировании торгового центра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, 3 октября около 12:00 в полицию поступило сообщение о заминировании одного из торговых центров на улице Кульпарковской.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. После проведения эвакуации правоохранители обследуют помещения и прилегающую территорию.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Одессе поступило сообщение о минировании Апелляционного суда Одесской области и Малиновского районного суда. Все посетители и сотрудники были эвакуированы. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Кроме того, 20 сентября столичная полиция проверяла сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.

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