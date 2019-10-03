У Львові евакуювали ТЦ через повідомлення про мінування

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

У Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування торгового центру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, 3 жовтня близько 12:00 в поліцію надійшло повідомлення про замінування одного з торгових центрів на вулиці Кульпарківській.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група і фахівці інших служб. Після проведення евакуації правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня в Одесі надійшло повідомлення про мінування Апеляційного суду Одеської області та Малиновського районного суду. Всі відвідувачі і співробітники були евакуйовані. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Крім того, 20 вересня столична поліція перевіряла повідомлення про мінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Подібні масові повідомлення про мінування надходили в поліцію також 18 і 19 вересня.