Во Львове электросамокат признали транспортным средством. Суд оштрафовал водителя за ДТП

Во время суда водитель самоката отказался признавать вину и заявил, что именно водительница Lexus врезалась в него.

Отмечается, что инцидент произошел 5 сентября. Водитель электросамоката внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль.

Несмотря на то, что в Правилах дорожного движения нет определения "электросамокат", судья Галицкого районного суда отметила, что самокат подпадает под понятие "транспортное средство", поскольку на нем можно перевозить людей.

Судья признала водителя электросамоката виновным и присудила ему 850 гривен штрафа, а также 454 гривны судебного сбора.