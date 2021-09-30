RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львові електросамокат визнали транспортним засобом. Суд оштрафував водія через ДТП

Автор: Сергій Пишкін

У Львові водія електросамоката визнали винним в ДТП з автомобілем Lexus. Чоловіка оштрафували через аварію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Галицького суду.

Під час суду водій самоката відмовився визнавати вину та заявив, що саме водійка Lexus врізалась у нього.

Зазначається, що інцидент стався 5 вересня. Водій електросамокату раптово виїхав з тротуару на проїжджу частину й врізався в автомобіль.

Попри те, що в Правилах дорожнього руху немає визначення щодо "електросамокатів", суддя Галицького районного суду відзначила, що самокат підпадає під поняття "транспортний засіб", оскільки на ньому можна перевозити людей.

Суддя визнала водія електросамоката винним й присудила йому 850 гривень штрафу та 454 гривень судового збору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівэлектросамокаты