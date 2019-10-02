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У Львові в ДТП постраждали правоохоронці

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 14:26
У Львові в ДТП постраждали правоохоронці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали 2 співробітники поліції

У середу, 2 жовтня, у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля поліції, в результаті чого постраждали правоохоронці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 8:00 на перехресті вулиць Кульпарківська та Окружна зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та службовий мікроавтобус Ford Transit підрозділу поліції Львівської області.

Зазначається, що в результаті ДТП постраждали двоє співробітників поліції. Правоохоронці отримали легкі тілесні ушкодження. Водій автомобіля Skoda в результаті зіткнення не постраждав.

"Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області працівник карного розшуку місцевої поліції влаштував дорожньо-транспортну пригоду. Правоохоронець не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". В результаті ДТП постраждали 3 людини. Попередньо встановлено, що поліцейський був п'яний.

Крім того, у Ніжині Чернігівської області в суботу ввечері, 28 вересня, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в поліцейський автомобіль. Мотоцикліста у важкому стані доставили в реанімацію місцевої лікарні. Другий пасажир мотоцикла отримав незначні травми і самовільно залишив місце аварії.

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