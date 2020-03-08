Во Львове четверо детей отравились угарным газом

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Угарным газом также отравились двое взрослых, но они отказались от госпитализации

Во Львове 7 марта шесть человек отравились угарным газом, среди пострадавших четверо детей - их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщается, что 7 марта в городе Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения). Дети, в состоянии средней тяжести, госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.

"Аварийной службой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру. Квартира оборудована ПГ-4, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Малушка (Ровненская область) в жилом доме в результате неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья, среди которых 10 детей.