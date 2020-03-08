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У Львові четверо дітей отруїлися чадним газом

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 20:44
У Львові четверо дітей отруїлися чадним газом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Угарным газом также отравились двое взрослых, но они отказались от госпитализации

У Львові 7 березня шестеро осіб отруїлося чадним газом, серед постраждалих четверо дітей - їх госпіталізували в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що 7 березня в місті Львові в квартирі, яка знаходиться на другому поверсі триповерхового житлового будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом шестеро людей, з них чотири дитини (2012 та 2016 років народження). Діти, в стані середньої тяжкості, госпіталізовано в ГДКБ, дорослі постраждалі від госпіталізації відмовилися.

"Аварійною службою ПАТ" Львівгаз "тимчасово припинено подачу газу в квартиру. Квартира обладнана ПГ-4, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води. Обставини події встановлюються", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в селі Малушка (Рівненська область) в житловому будинку в результаті несправності газового котла з ознаками отруєння чадним газом, в стані середньої тяжкості госпіталізована багатодітна сім'я, серед яких 10 дітей.

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